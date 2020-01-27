https://static.news.ru/photo/ab0e5232-40f9-11ea-b435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия отправила послания с предложением провести встречу глав стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что послания были разосланы ещё в пятницу, 24 января. С учётом выходных, ответов от адресатов следует ожидать не раньше понедельника, 27 января.

Начиная с сегодняшнего дня, будем ждать. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может. <...> Важность поднятой темы, наверное, должна разделяться всеми. Поэтому мы ожидаем, что ответы последуют, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что идею проведения подобного саммита не стоит трактовать как приглашение мировых лидеров в Москву на празднование Дня Победы. Мероприятие может пройти «в любое время, в любом городе».

С инициативой провести встречу лидеров стран — членов Совбеза ООН ранее выступил президент России Владимир Путин. По его мнению, пять постоянных участников Совета Безопасности могут дать пример другим странам, а потенциальный саммит «сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы». Как передавал NEWS.ru, в ООН идею Путина оценили положительно.