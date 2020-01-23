https://static.news.ru/photo/43397fa6-3e24-11ea-9852-fa163e074e61_660.jpg Фархан Хак (справа) Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Организация Объединенных Наций (ООН) положительно оценила идею президента России Владимира Путина о проведении саммита среди постоянных членов Совета Безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН, — привели слова Фархана Хака в ТАСС.

Отмечается, что пять постоянных участников Совбеза ООН по мировым проблемам — это Китай, Россия, США, Франция и Великобритания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин предложил провести саммит лидеров Совбеза ООН. По мнению президента, пять постоянных участников Совета Безопасности могут дать пример другим странам и «сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы». Владимир Путин считает, что встреча должна состояться именно в 2020 году, в год 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН.