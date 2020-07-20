Москва опровергла сообщения о разногласиях с Дамаском

Россия считает информацию о том, что у неё есть разногласия с сирийским правительством, фейками, направленными на подрыв сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искажённого представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами, — сказал Богданов в интервью газете «Аль-Ахрам».
Дипломат пояснил, что такие шаги предпринимаются на фоне «общего политического и экономического давления на Сирию, которая при поддержке России смогла блокировать попытки навязать ей военным путём чужую волю».
Как писал NEWS.ru, ранее в результате подрыва двух бомб в столице Сирии Дамаске погиб человек, ещё один получил ранения.
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