Москва опровергла сообщения о разногласиях с Дамаском

https://static.news.ru/photo/10fc261c-cab8-11ea-9333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия считает информацию о том, что у неё есть разногласия с сирийским правительством, фейками, направленными на подрыв сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искажённого представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами, — сказал Богданов в интервью газете «Аль-Ахрам».

Дипломат пояснил, что такие шаги предпринимаются на фоне «общего политического и экономического давления на Сирию, которая при поддержке России смогла блокировать попытки навязать ей военным путём чужую волю».

Как писал NEWS.ru, ранее в результате подрыва двух бомб в столице Сирии Дамаске погиб человек, ещё один получил ранения.