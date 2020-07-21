«Много шума из ничего»: посол РФ разобрал доклад британского парламента

https://static.news.ru/photo/2d7d5e64-cb6c-11ea-8c63-fa163e074e61_660.jpg Андрей Келин Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал доклад комитета британского парламента лишённым фактуры и изобилующим нелепыми рассуждениями. По его мнению, ситуация с публикацией документа о якобы российском вмешательстве в дела королевства представляет собой «классический шекспировский случай: много шума из ничего».

Составители документа утверждают, что олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы своей страны.

Это очень забавный аспект, потому что к нему ещё привязаны адвокаты, агенты, юристы, которые якобы работают в российских интересах. Надо правильно понимать, что те богатые русские, которые осели здесь, которые скупают огромные особняки, они уехали после совершения незаконных действий на территории России, а здесь они ищут убежище, чтобы сбежать от российских налоговиков, российских законов, — сказал Келин журналистам в Лондоне.

Выводы о том, что эти граждане РФ действуют в интересах России, посол назвал «полной глупостью». Он подчеркнул, что Москва неоднократно делала запросы Лондону об экстрадиции этих россиян, однако реакции не последовало.

По словам дипломата, доклад в целом изобилует не фактурой, а «надуманными нелепыми рассуждениями с тем, чтобы очернить Россию».



Он также прокомментировал обвинения британских парламентариев в организации кибератак.

Что касается кибератак, это очень сложное дело: здесь не говорится ни об одном факте конкретном кибератаки, исходящей из России в отношении Великобритании.

При этом Келин отметил, что российский ЦИК в последний день голосования по поправкам в Конституции РФ зарегистрировал около 500 000 кибератак, исходящих с территории Великобритании.



Высокопоставленный российский дипломат считает, что публикация подобного доклада нацелена на то, чтобы отговорить другие страны от восстановления отношений с РФ.



Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании опубликован 21 июля 2020 года. Он был составлен ещё в прошлом году парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. Обнародование стало возможным после утверждения нового состава этого комитета. В документе обосновываются расширения полномочий спецслужб для борьбы с «российским шпионажем» и незаконными финансовыми сделками. В нём также указано, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию», писал NEWS.ru.