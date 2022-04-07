Мишустин заявил об экономической войне против России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об экономической войне, которую развязали западные страны против РФ. Так он назвал нынешнее санкционное давление в ходе выступления в Госдуме. Он добавил, что перед правительством и парламентом стоят исторические вызовы, с которыми удаётся справляться в максимально сжатые сроки.

Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть её к поступательному развитию, — отметил Мишустин.

Также в своём докладе Мишустин подчеркнул особую важность импортозамещения для экономики РФ. По словам премьер-министра, необходимость расширения рынка отечественной продукции обусловлена как пандемией коронавируса, так и западными санкциями.

Кроме того, глава кабмина отметил, что Россия целиком обеспечивает себя зерновыми культурами, растительным маслом, мясом и рыбой. По его словам, таких показателей удалось достичь благодаря Доктрине продовольственной безопасности, утверждённой президентом России Владимиром Путиным.