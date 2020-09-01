Мишустин рассказал о своём отношении к запрещающим инициативам

https://static.news.ru/photo/21fa275e-ec76-11ea-a113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что плохо относится к запрещающим инициативам. Он является сторонником мер, которые помогают стране развиваться.

Вообще, к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо, — отметил политик на встрече с молодыми учёными и предпринимателями.

Одна из участниц рассказала, что создала собственную систему идентификации. Программа основывается на динамических методах биометрического распознавания. В свою очередь Мишустин отметил, что не все люди готовы к таким разработкам.

Не всем людям это комфортно. Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет, — цитирует телеканал «360» слова премьер-министра РФ.

По его словам, есть россияне, отказывающиеся от заполнения документов в цифровом формате. Их нельзя заставлять. Мишустин напомнил, что есть программисты, которые не любят работать с электронными носителями. В пример он привёл основателя компании Apple Стива Джобса, который запрещал своим детям пользоваться смартфоном больше нескольких часов.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин подписал распоряжение об учреждении премии имени Петра Великого. Её будут присуждать в том числе за укрепление международного авторитета РФ. Документ опубликовали 28 августа 2020 года на официальном портале правовой информации.