Мишустин назвал своим наставником президента Путина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что сейчас для него наставником является президент Владимир Путин. Об этом политик рассказал, выступая на мероприятии конкурса управленцев «Лидеры России».

Сегодня для меня наставник — президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться, — сказал он.

Мишустин также добавил, что «может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит». Для него наставничество — это близкие люди, которые окружают его как в профессии, так и в личной жизни. В частности, его первыми такими наставниками были его родители, а затем учителя в школе.

Назначение Мишустина на пост главы правительства России в январе 20209 года застало врасплох политологов. Ранее бывший руководитель ФНС не был известен широкой общественности. Как полагали обозреватели зарубежных изданий, приход новой персоны на должность премьер-министра поможет президенту Владимиру Путину сохранить в своих руках фактическую власть после окончания президентского срока в 2024-м, писал NEWS.ru.