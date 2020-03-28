https://static.news.ru/photo/440f318a-718e-11ea-808a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В российском правительстве появился президиум. Постановление о его формировании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В новый орган вошли сам Мишустин и все его заместители: первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, а также глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Из министров в состав президиума включены 10 из 21, представляющие экономический, силовой и социальный блоки кабмина: глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтруда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Задача президиума правительства — решать оперативные вопросы и собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется.

Вместе с тем кабинет министров вправе отменить решение президиума.

Прецеденты создания «узкого круга» правительства в России уже были. Первый состав президиума действовал с 2008 по 2012 годы, когда главой кабмина был Владимир Путин. Аналогичную структуру создавали и при Дмитрии Медведеве, однако собирался президиум нечасто.

Ранее как писал NEWS.ru, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Мишустин поручил федеральным органам власти перевести «максимально возможное количество» сотрудников на дистанционную работу.