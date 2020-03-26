https://static.news.ru/photo/8f3059a2-6f25-11ea-b87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам власти к 27 марта перевести «максимально возможное количество» сотрудников на дистанционную работу из-за распространения вируса COVID-19 в России.

Председатель правительства потребовал перевести на удалённую работу и персонал подведомственных организаций. Руководителей обязали представить в кабмин списки сотрудников, которые будут работать дистанционно, с приоритетом для беременных женщин, матерей с детьми до 14 лет и работников старше 60 лет.

Осуществить перевод <...> с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти, — отмечено в постановлении кабмина.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в РФ достигло 658 к утру 25 марта, увеличившись на 163 пациента за сутки. После этого президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором призвал россиян оставаться дома, а также предложил меры экономической поддержки населения.

В мире распространившимся из Китая вирусом COVID-19 заразились более 471 тысячи человек. Инфекция убила 21,3 тысячи заболевших, 114 тысяч выздоровели.