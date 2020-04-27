Миронов предложил банкам признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором

https://static.news.ru/photo/1be6cefe-87f8-11ea-a696-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил признать ситуацию с распространением коронавируса в России форс-мажором и освободить население от выплаты долгов и процентов по кредитам. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.

По словам политика, в целом меры, предпринимаемые сегодня правительством, правильные, однако их недостаточно. В связи с этим эсеры подготовили несколько новых законодательных инициатив, в том числе относительно выплаты кредитов.

Также Миронов выступил с предложением до конца 2020 года в заявительном порядке позволить гражданам вставать на учёт по безработице.

Именно в заявительном порядке, без всяких документов, без всяких подтверждений. Вот как сейчас пропуска в Москве можно было получить в заявительном порядке, — пояснил он.

По словам парламентария, сейчас на выплаты могут претендовать только граждане потерявшие работу с 1 марта и 1 апреля. Миронов уверен, что деньгами необходимо обеспечить и других безработных.

А кто с первого января или декабря прошлого года? Семья-то тоже сидит без дохода. Соответственно им тоже нужно давать деньги, и мы считаем, что даже не по МРОТу, а по два МРОТа, — подчеркнул он.

Также лидер «Справедливой России» предложил ввести госрегулирование цен на продукты питания первой необходимости как на федеральном, так и региональном уровнях, чтобы не было спекуляций на продуктах питания.