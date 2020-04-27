Миронов предложил банкам признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил признать ситуацию с распространением коронавируса в России форс-мажором и освободить население от выплаты долгов и процентов по кредитам. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.
По словам политика, в целом меры, предпринимаемые сегодня правительством, правильные, однако их недостаточно. В связи с этим эсеры подготовили несколько новых законодательных инициатив, в том числе относительно выплаты кредитов.
Также Миронов выступил с предложением до конца 2020 года в заявительном порядке позволить гражданам вставать на учёт по безработице.
Именно в заявительном порядке, без всяких документов, без всяких подтверждений. Вот как сейчас пропуска в Москве можно было получить в заявительном порядке, — пояснил он.
По словам парламентария, сейчас на выплаты могут претендовать только граждане потерявшие работу с 1 марта и 1 апреля. Миронов уверен, что деньгами необходимо обеспечить и других безработных.
А кто с первого января или декабря прошлого года? Семья-то тоже сидит без дохода. Соответственно им тоже нужно давать деньги, и мы считаем, что даже не по МРОТу, а по два МРОТа, — подчеркнул он.
Также лидер «Справедливой России» предложил ввести госрегулирование цен на продукты питания первой необходимости как на федеральном, так и региональном уровнях, чтобы не было спекуляций на продуктах питания.
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