Милонов объяснил отсутствие в рабочем кабинете Зюганова портрета Ленина

Отсутствие портрета революционера и теоретика марксизма Владимира Ленина в кабинете лидера КПРФ Геннадия Зюганова является ещё одним доказательством того, что Коммунистическая партия уже даже формально не пытается поддерживать идеологический имидж.
Об этом в интервью ФАН
КПРФ уже давно превратилась в бренд, который нагло втюхивают верящим в коммунистические идеалы избирателям и который работает исключительно на удовлетворение карьерных, властных и финансовых потребностей руководства компартии, — категорично высказался парламентарий.
Милонов отметил, что из-за такой репутации компартии было бы нежелательно присутствие изображения президента РФ Владимира Путина в кабинете Зюганова.
Думаю, что Владимир Владимирович и не ожидает от него такой «чести». Да и не просит никто коммунистов обвешиваться фотографиями президента. Лучше бы они демонстрировали честную и принципиальную позицию по ряду общественно важных вопросов, а не страсть к деньгам и власти, — подчеркнул депутат.
По словам Милонова, у него самого в доме висят иконы и фотографии детей. Депутат признался, что не считает демонстрацию портретов начальников свидетельством преданности им. Убеждения необходимо доказывать делами, заключил Милонов.
Как писал NEWS.ru, во время онлайн-общения с лидерами думских фракций Путин обратил внимание, что у Зюганова висит на стене портрет поэта Александра Пушкина, но нет изображений с Лениным, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Глава КПРФ ответил, что за кадром осталось знамя Победы, и подчеркнул, что находится в достойном окружении.
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