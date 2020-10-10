Милонов объяснил отсутствие в рабочем кабинете Зюганова портрета Ленина

https://static.news.ru/photo/dceb3bfe-0bf0-11eb-b024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие портрета революционера и теоретика марксизма Владимира Ленина в кабинете лидера КПРФ Геннадия Зюганова является ещё одним доказательством того, что Коммунистическая партия уже даже формально не пытается поддерживать идеологический имидж.

Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в кабинете у Зюганова должен висеть портрет одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина, изображённого на стодолларовой купюре.

КПРФ уже давно превратилась в бренд, который нагло втюхивают верящим в коммунистические идеалы избирателям и который работает исключительно на удовлетворение карьерных, властных и финансовых потребностей руководства компартии, — категорично высказался парламентарий.

Милонов отметил, что из-за такой репутации компартии было бы нежелательно присутствие изображения президента РФ Владимира Путина в кабинете Зюганова.

Думаю, что Владимир Владимирович и не ожидает от него такой «чести». Да и не просит никто коммунистов обвешиваться фотографиями президента. Лучше бы они демонстрировали честную и принципиальную позицию по ряду общественно важных вопросов, а не страсть к деньгам и власти, — подчеркнул депутат.

По словам Милонова, у него самого в доме висят иконы и фотографии детей. Депутат признался, что не считает демонстрацию портретов начальников свидетельством преданности им. Убеждения необходимо доказывать делами, заключил Милонов.

Как писал NEWS.ru, во время онлайн-общения с лидерами думских фракций Путин обратил внимание, что у Зюганова висит на стене портрет поэта Александра Пушкина, но нет изображений с Лениным, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Глава КПРФ ответил, что за кадром осталось знамя Победы, и подчеркнул, что находится в достойном окружении.