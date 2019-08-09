https://static.news.ru/photo/899be7dc-bc0a-11e9-bac4-fa163e074e61_660.jpg С лидером мотоклуба «Ночные Волки» Александром Залдастановым (Хирургом), главой Крыма Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым (слева направо) Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные Волки» в Крыму. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины опубликовало на своём сайте заявление, в котором выразило протест из-за поездки российского лидера.

Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения должностными лицами РФ временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства, — отмечается в тексте заявления.

Путина на байк-шоу сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее News.ru писал, что президент также посетил на полуострове государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и посмотрел на его сцене спектакль «Грифон». После его окончания Путин пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.