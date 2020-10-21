МИД РФ приветствует желание Баку и Еревана провести переговоры в Москве

https://static.news.ru/photo/148fe40c-137f-11eb-89a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ приветствует желание президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести переговоры в Москве, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Мы видели эти сообщения. Приветствуем желание лидеров [Азербайджана и Армении] встретиться и добиваться мира, — цитирует дипломата ТАСС.

Накануне стало известно, что глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов отправился в Москву для консультаций с российской стороной. В настоящее время в столице России с краткосрочным рабочим визитом находится армянский коллега Байрамова Зограб Мнацаканян. Он планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о сбитом в Нагорном Карабахе самолёте ВВС Азербайджана, распространённая Арменией, является ложной. С таким заявлением выступило азербайджанское Министерство обороны.