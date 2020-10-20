МИД РФ оценил отсутствие данных об отравляющих веществах в докладе ОЗХО

https://static.news.ru/photo/dcbe6940-12ed-11eb-835c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: teamnavalny/vk.com

Отсутствие информации об отравляющих веществах в докладе ОЗХО по Алексею Навальному говорит о безосновательности утверждений о намеренном отравлении российского оппозиционера, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что из документа, по требованию Берлина, изъяли главные сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих субстанций.

По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений — недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия, <...> Рассматриваем приведённую в этой связи аргументацию как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Министерство отмечает, что без этой информации невозможно довести до конца предусмотренную законом РФ доследственную процедуру на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Алексеем Навальным в Томске.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Как писал NEWS.ru ранее, оппозиционер Алексей Навальный дал интервью американскому телеканалу CBS, в нём лидер несистемного протестного движения посетовал, что президент США Дональд Трамп так и не осудил «отравление», и потребовал от главы Белого дома сделать это. Блогер рассказал, что он «теперь знает» о своём «отравлении» гораздо больше. По его словам, он был отравлен в отеле, причем «Новичок» якобы был не в самой бутылке, а на её поверхности.

Навальный отметил, что этот инцидент осудили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, но вот Дональд Трамп пока этого не сделал, что «вызывает удивление».