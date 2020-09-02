МИД РФ: Москва не получила ни одного документа по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/17348168-ed4b-11ea-9fe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не получила от Германии ни одного документа по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас 20:30 московского времени, на этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу, ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня. Ноль. Ничего, — заявила Захарова в интервью на канале «Россия 24».

Она подчеркнула, что российский посол в Германии не располагает какими-либо данными или заключениями от немецкой стороны. Захарова отметила, что «понять невозможно», какого ответа ожидает Берлин от Москвы. По её словам, российский посол не был уведомлен ФРГ о каких-либо санкциях из-за ситуации с Навальным.

NEWS.ru писал, что немецкие военные токсикологи заявили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что политик «стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать». Она подчеркнула, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Фракции правящего блока партий ХДС/ХСС в бундестаге не исключают возможность санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер призвала отделять ситуацию с Навальным от строительства «Северного потока — 2».