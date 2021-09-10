МИД: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Радио России» заявила, что компании — разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном. Установлены IP-адреса приложений. Все они находятся в Соединённых Штатах.

Эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, — США, — отметила Захарова.

По её словам, все компании, участвовавшие в разработке «Умного голосования», «так или иначе связаны с Пентагоном».

«Умное голосование» — последний незаблокированный сайт оппозиционера Алексея Навального, он создан для рассылки рекомендаций по голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее Роскомнадзор предупредил иностранные IT-компании о возможных последствиях, которые может повлечь их вмешательство в российские выборы. Ведомство направило нескольким иностранным компаниям, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованием прекратить предоставлять возможности обходить ограничение доступа к приложению и сайту «Умное голосование».