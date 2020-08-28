МИД Китая: Пекин и Европа являются партнёрами, а не конкурентами

https://static.news.ru/photo/61ac1380-e9dd-11ea-8ceb-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Chen Yehua/Xinhua/Global Look Press

КНР и Европа всегда поддерживали партнёрские отношения и не являлись конкурентами. Достигнутый сторонами консенсус всегда превышал разногласия, рассказал глава МИД Китая Ван И во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

В современных условиях нарастания протекционизма и односторонности в мире, КНР и Европа должны совместными усилиями продвигать идею многосторонности, отстаивать ключевые нормы международных отношений, создавать открытую глобальную экономическую систему, — цитирует дипломата официальный сайт МИД КНР.

Руководитель ведомства подчеркнул, что Европа, в лице Парижа, помогает поддерживать стабильность в мире.

КНР, Франция и Европа обязаны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, работать над укреплением всесторонних стратегических партнёрских отношений между Пекином и Европой, вместе стоять на правильной стороне истории, — отметил представитель КНР.

Ван И также призвал Париж вместе противостоять политизации пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Он предложил усилить сотрудничество сторон в области медицинских исследований, в том числе в сфере разработки лекарственных препаратов, вакцин, чтобы предотвратить массовые вспышки заболевания в будущем.

По мнению китайского министра, КНР и Франция должны поддержать главенствующую роль Всемирной организации здравоохранения в сфере борьбы с COVID-19. Ван И с 25 августа по 1 сентября собирается посетить Италию, Нидерланды, Норвегию и ФРГ. Это первый визит главы МИД КНР в Европу с начала пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США не отступят от своей позиции, которая заключается в том, что американские вооружённые силы имеют полное право действовать в Южно-Китайском море. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он выступил на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.