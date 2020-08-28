США потребовали от Китая умерить агрессию к американским кораблям

https://static.news.ru/photo/ae07866e-e93e-11ea-a4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Власти США не отступят от своей позиции, которая заключается в том, что американские вооружённые силы имеют полное право действовать в Южно-Китайском море. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он выступил на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Америка всегда оставляет за собой право на свободу судоходства, подчеркнул в своей речи он.

США не собираются отступать от своего давнего принципа о том, что мировые морские пути и международные воды должны быть свободны для судоходства. Это касается также космического и <...> воздушного пространства. <...> Мы не отступим от этого, — цитирует О'Брайена ТАСС.

Помощник Дональда Трампа также выразил сожаление в связи с тем, что «Китай решил дальше преследовать свою напористость и агрессию в этих обстоятельствах».

Ранее, как писал NEWS.ru, военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (НОАК) вынудили ракетный эсминец военно-морских сил США Mustin уйти из территориальных вод Китая в Южно-Китайском море. После этого официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Ли Хуаминь призвал Соединённые Штаты обеспечить строгий контроль за своими морскими и воздушными военными операциями и войсками, которые находятся на границах, чтобы избежать происшествий.