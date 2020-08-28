Меркель выступила за сохранение партнёрских отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/a71715d4-e918-11ea-b99b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Необходимости в том, чтобы каким-либо образом менять политику Германии по отношению к России, нет. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Свою позицию она озвучила на ежегодной летней пресс-конференции.

По словам Меркель, конфликты последних лет, связанные с «украинским вопросом», санкциями и шпионскими скандалами постоянно обостряют отношения России как с Германией в частности, так и с Европой в целом. Тем не менее, их надо сохранять, убеждена она.

Мы всегда говорили, что должны оставаться с Россией в переговорах. Есть много международных тем, например, если думать о Сирии, о Ливии, где Россия, выходя за двусторонние отношения, является геостратегическим игроком, с которым надо оставаться в переговорах, — цитирует канцлера ФРГ «Интерфакс».

Меркель подчеркнула, что цель Германии, как и прежде, заключается в том, чтобы иметь хорошие отношения с Российской Федерацией, так как это — «огромная страна с долгой и большой культурой». Вместе с тем, отметила канцлер, «кривая напряжения» почти наверняка будет сопровождать обе страны в ближайшие месяцы.

Сдержанность и даже лояльность Германии по отношению к России среди прочего может объясняться её нескрываемой заинтересованностью в энергетическом проекте «Северный поток — 2», из-за чего ФРГ даже не побоялась испортить отношения с США. Те в ответ объявили санкционно-экономическую борьбу. Однако, как писал NEWS.ru, в Германии угрозы США из-за строительства газопровода назвали верхом наглости.