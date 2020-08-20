В ФРГ назвали верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/25cdabca-e37b-11ea-93d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Угрозы Соединённых Штатов в отношении газопровода «Северный поток — 2» являются верхом наглости, заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

По словам Крахта, «первой наглостью» являются санкции США против компаний, суда которых занимались укладкой труб.

«Вторя наглость» — угроза трёх американских сенаторов ввести санкции против компаний, каким-либо образом связанных с газопроводом, сказал Крахт в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

Германия, по его словам, должна доказать всему миру, что её нельзя запугать. Бургомистр также выразил надежду на скорейшее завершение строительства «Северного потока — 2».

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого год после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием. Между тем информация о начале работ до сих пор не появилась. В Nord Stream 2 AG заявили, что о дальнейших шагах и планах по возобновлению работ сообщат своевременно. В компании пояснили, что строителям осталось проложить примерно 160 км труб.

Как ранее писал NEWS.ru, планы по достройке газопровода «Северный поток — 2» у «Газпрома» сохранились. Компания ведёт всю необходимую работу.