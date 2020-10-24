Медведев высказался о незаконных переворотах под прикрытием «демократии»

https://static.news.ru/photo/a6a9fa16-15bf-11eb-8eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью к 75-летнему юбилею ООН, в которой осудил незаконные вмешательства в дела других стран под благовидными предлогами. По его мнению, уже существует выработанный сценарий такого вмешательства.

Продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности, — говорится в статье Медведева, размещённой на сайте телеканала RT.

Политик напомнил, что в 2003 году международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак. Предлогом назывались борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. В итоге был свергнут и казнён законный президент страны Саддам Хусейн, а создать «истинно демократическое» государство у коалиции не получилось.

Медведев рассказал и о том, что с 2012 года «США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии».

Это привело лишь к масштабному кровопролитию и внутреннему кризису в этой стране, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение санкций в период пандемии коронавируса является циничным решением. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе форума «ШОС+». По его словам, некоторые страны не смогли вовремя получить помощь из-за ограничений, поэтому подобную практику можно только осудить.