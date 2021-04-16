Медведев рассказал о росте уровня жизни и напомнил о зарплатах в 2000 году

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев напомнил россиянам о зарплате в $50 в 2000 году, когда нынешний президент страны Владимир Путин только пришёл к власти, и призвал граждан не забывать так быстро «былые достижения».

Всё очень быстро забывается. Вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Даже по зарплатам. Никто не помнит уже почти. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит, — заявил Медведев в ходе встречи с молодыми участниками предварительного голосования.

По его словам, такого роста благосостояния граждан не отмечалось в большинстве других стран. Он призвал сторонников и членов «Единой России» выстроить тактику во время избирательной кампании так, чтобы напоминать россиянам о достижениях действующей власти.

Мне кажется, об этом нужно помнить, даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам, — цитирует РИА Новости председателя партии.

Как сообщал NEWS.ru, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что ни оппозиционер Алексей Навальный, ни партия КПРФ не могут составить конкуренцию «Единой России» в Москве на думских выборах, которые пройдут осенью.