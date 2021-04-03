«Не Навальный»: Венедиктов о главном сопернике «Единой России» в Москве

https://static.news.ru/photo/08c44dec-6443-11eb-a0d9-96000091f725_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что ни оппозиционер Алексей Навальный, ни партия КПРФ не могут составить конкуренцию «Единой России» в Москве.

«Яблоко» по опросам социологическим занимает второе место в Москве после «Единой России». «Единая Россия» собирает 21%, что ли... А «Яблоко» — 14%, коммунисты — 12%, — сказал Венедиктов.

По мнению журналиста, для столицы это очень серьёзный результат. Хотя он уверен, что «Яблоко» просто не может быть центром объединения оппонентов Владимира Путина.

Венедиктов также рассказал о своём взгляде на позицию партии. Он считает, что даже цель подвинуть «Единую Россию» не заставит лидеров партии соединиться в рамках «умного голосования» со сталинистами и расистами.

Ранее СМИ предложили свою концепцию действий ЕР. Партия собирается добиться результата в 40% на выборах в Госдуму по Москве при явке в 35%. Для этого в партии планируют провоцировать расколы среди оппозиционеров, ставить «блоки» в крупных СМИ, а также создать свой аналог «умного голосования» Алексея Навального, писал NEWS.ru.