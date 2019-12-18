https://static.news.ru/photo/bd757e86-2197-11ea-bceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Дмитрий Медведев заявил на заседании Госдумы о надеждах на более успешную работу по реализации национальных проектов в 2020 году. По словам премьера, стадии старта, подготовки и преодоления рутины — позади.

Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа и действительно нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть, —цитирует ТАСС премьер-министра.

На реализацию программ национального развития до 2024 года будет потрачено на 368 млрд рублей больше, чем планировалось. На 279 млрд рублей вырастет финансирование программы «Демография». Сократятся затраты лишь на «Экологию».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дмитрий Медведев уже в 12-й раз подвёл итоги года в интервью ведущим российским каналам. Традиционно председатель кабинета министров рассказал об экономических итогах, немного затронул тему реализации нацпроектов, ответил на актуальные вопросы международной и внутренней повесток.