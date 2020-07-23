Матвиенко выступила против исключения дня тишины из закона о выборах

https://static.news.ru/photo/af209f0c-ccd5-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против исключения дня тишины из избирательного законодательства. Речь идёт о запрете любой агитации за сутки до голосования. Это необходимо, чтобы дать избирателю время подумать и сделать осознанный выбор.

Я против исключения из избирательного законодательства дня тишины. Считаю, что его нужно сохранить, — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

10 июля РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщил, что Кремль ведёт консультации с депутатами и сенаторами по вопросу внедрения опробованных во время голосования по поправкам в Конституцию практик в выборное законодательство. С самой идеей такого внедрения выступала Валентина Матвиенко. Её поддержала глава ЦИК Элла Памфилова. Среди обсуждаемого для переноса в избирательное законодательство опыта был и отказ от дня тишины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии сообщал, что идея об отказе от дня тишины не обсуждается.

В остальном избирательное законодательство решили изменить. Поправки разработали в короткие сроки. На днях они прошли окончательное третье чтение. Документ вносит изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Новые нормы дают возможность продления голосования до трёх дней, возможность отзыва членов избирательных комиссий политическими партиями, а также возможность организации процедуры «в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования». Речь идёт о дворах, детских площадках, обочинах дорог и прочих местах, которые, как и сама многодневность, были опробованы во время голосования по поправкам в Конституцию.

Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. В ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса, отмечают эксперты. Отступление от общего правила при голосовании по вопросу поправок в Конституцию власти объясняли безопасностью в условиях эпидемии: чтобы избежать скученности, процедуру растянули на неделю.

Принимаемые нововведения не затронут ближайших осенних выборов, которые будут проходить в ряде субъектов РФ. Изменения вступят в силу в следующем году, когда должны пройти выборы в Госдуму, писал NEWS.ru.