Матвиенко рассказала о планах на отпуск

https://static.news.ru/photo/0a62cc40-ccdc-11ea-85c0-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/vk.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам о планах на отпуск во время парламентских каникул. По её словам, она проведёт его в России и очень хочет попасть на море.

Очень хочу на море. Люблю море и люблю плавать. Вот искренне говорю: плаваю каждый день минимум два, два с половиной часа. Плавать — это мое хобби. Плаваю с головой, без причёски, не крашусь, в шортах, майке. Это моя мечта, — призналась она, отвечая на вопрос NEWS.ru.

При этом при выборе места для такого отдыха Матвиенко предпочитает Крым, а не Сочи.

Я не люблю влажный климат. При том что Сочи люблю, хороший замечательный курорт, его многие люди любят. Но я предпочитаю Крым, — пояснила она.

Ранее NEWS.ru писал, что российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о своём намерении уйти в отпуск. Однако покидать столицу она не собирается.