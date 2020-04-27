Матвиенко: международное общение парламентариев продолжается в новых формах

Совет Федерации изменил стиль общения с зарубежными партнёрами, однако активная международная деятельность палаты продолжается и интенсивность контактов и связей не прекращается. Об этом на онлайн-брифинге заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос NEWS.ru.
Мы в живую не принимаем делегаций, не ездим сами, но это не означает, что наша работа остановилась. Мы продолжаем общаться с учётом ограничений по телефону, по видео-конференциям. В частности, я активно общаюсь со своими коллегами-председателями парламентов, — сказала сенатор.
Матвиенко также заявила и о продолжении сотрудничества и с международными парламентскими организациями. В частности, по её словам, Межпарламентский союз в своём заявлении по борьбе с пандемией коронавируса поддержал позицию РФ о необходимости снятия барьеров, ограничений и незаконных односторонних санкций, для того, чтобы открыть дорогу для поставки медикаментов, медоборудования и продуктов питания во все страны без исключения.
Спикер Совфеда сообщила, что получила приглашение выступить на пленарном заседании мировой встречи глав парламентов — членов МПС.
Я готовлюсь к этому, надеюсь, что к концу августа такая встреча может в Вене состояться, — сказала она.
Ранее о продолжении контактов с зарубежными партнёрами в интервью NEWS.ru заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, сенаторы продолжают заниматься межпарламентской дипломатией, но этот процесс проходит несколько в других формах. Парламентарий также выразил уверенность, что к прежним формам всё равно рано или поздно придётся возвращаться, но это будет не одномоментно, а растянуто по времени с учётом реальной ситуации в каждой конкретной стране.
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