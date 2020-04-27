Матвиенко: международное общение парламентариев продолжается в новых формах

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом. Российский лидер сказал об этом в ходе совещания о ситуации с пожарами и паводками в РФ.

Мы с вами прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — сказал Путин. Он также отметил, что это не должно ослаблять...