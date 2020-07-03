Лукашенко сообщил, что хочет конструктивных отношений с США

https://static.news.ru/photo/0eeef068-bdbe-11ea-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа по случаю Дня независимости США. В поздравлении отмечается, что Минск надеется на выстраивание прочных отношений с Вашингтоном и этому должно помочь повышение уровня дипломатического представительства.

Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединёнными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики, — говорится в поздравлении, размещённом на сайте президента Белоруссии.

По его мнению, интересам обеих стран отвечает придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что визит Дональда Трампа на гору Рашмор в Южной Дакоте для празднования 4 июля Дня независимости вызвал недовольство местных жителей. Они сочли мероприятие, на котором ожидается более семи тысяч человек, опасным из-за угрозы заражения коронавирусом. За три часа до приезда главы государства протестующие заблокировали шоссе. Для их разгона полиция применила дымовые шашки.