Лукашенко пригласил Зюганова в Минск

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и пригласил его принять участие во Всебелорусском народном собрании, которое пройдёт в Минске 11–12 февраля.

Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нём участие, — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Кроме того, они обсудили состояние дел в российско-белорусских отношениях и перспективы их развития, а также обменялись мнениями в связи с последними событиями в РФ.

В предстоящем Всебелорусском народном собрании примут участие более двух тысяч делегатов и иностранных гостей. Своё присутствие уже подтвердили подавляющее большинство диппредставителей, аккредитованных в республике.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС) от города Могилёва. По традиции на ВНС подведут итоги последних пяти лет, что удалось сделать, а что нет и каковы причины неудач. Кроме того, предстоит обсудить программу социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы, рассмотреть механизмы, способные обеспечить рост ВВП и сохранить сам принцип социального государства в непростых условиях.

По словам белорусского лидера, ВНС пока не является конституционным органом и неизвестно, станет ли оно таковым. Но он напомнил, что цель собрания заключается вовсе не в конституционных реформах. Лукашенко отвергает слухи о том, что он хочет использовать ВНС для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти. Он подчеркнул, что ему для этого не нужно собрание.