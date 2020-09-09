Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит 14 сентября Россию. Он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения «чувствительных вопросов» в отношениях между двумя странами.
О предстоящем визите Лукашенко в Россию
Некоторое время назад с визитом в Минске побывал глава правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе встречи с ним Лукашенко рассказал о своих планах по поводу предстоящих переговоров с Путиным. В частности, он хочет обсудить перспективы реструктуризации долга Белоруссии перед РФ, углубление интеграции в рамках Союзного государства, а также протесты оппозиции в своей стране.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению трети россиян (32%), отношения между РФ и Белоруссией ухудшились. Около половины опрошенных ВЦИОМ (43%) считают, что Союзное государство как объединение РФ и Белоруссии не нужно, однако необходимо просто сохранять добрососедские отношения с Минском.
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