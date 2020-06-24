Лукашенко после парада Победы сразу отправился в Минск

https://static.news.ru/photo/7fb33c24-b61a-11ea-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне сразу же отправился в Минск.

Уже вылетел в Минск, — сообщили ТАСС в посольстве Белоруссии в Москве.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко присутствовал на параде вместе с сыновьями. Кроме того, по Красной площади в числе других военнослужащих маршировали представители сводной роты почётного караула Белоруссии.

На центральной трибуне во время парада находились президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Из лидеров иностранных государств, помимо Лукашенко, на параде присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.