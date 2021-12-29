Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы и корзину с продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода и корзину с белорусскими продуктами. Подарок российскому президенту был вручён в ходе визита белорусского лидера в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко) — подарки. И на этот раз в Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А ещё набор бокалов, — отмечается в сообщении.
Накануне президенты двух стран провели переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам российско-белорусского сотрудничества, затем главы государств приняли участие в товарищеском хоккейном матче.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперёд. Глава российского государства также обратил внимание на увеличение товарооборота России и Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса. При этом, по оценкам российского лидера, белорусская экономика находится в «хорошем состоянии».