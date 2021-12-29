Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы и корзину с продуктами

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Внесённый в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроект «О гражданстве РФ» является продолжением миграционной политики властей, сообщил Daily Moscow зампредседателя комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров. По его словам, положения документа регламентируют, кто имеет право получать российское гражданство. Это те лица, кто владеет русским языком, знает историю нашей страны, основы законодательства, а также обязуется соблюдать Конституцию. Парламентарий назвал законопроект важнейшим шагом в развитии суверенного государства.

И в том числе в нём содержатся пункты, на основании которых могут быть в том числе лица и лишены гражданства. Это достаточно важный пункт для сохранения безопасности и суверенитета страны....