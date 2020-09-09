Лукашенко объяснил, почему передал России разговор по делу Навального

https://static.news.ru/photo/ac053658-f290-11ea-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему принял решение обнародовать перехваченный Минском разговор по делу Алексея Навального. По его словам, он не мог поступить иначе со своим «другом» Путиным, который всегда готов «подставить ему своё плечо».

Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду, потому что даже Соловьёв, который вроде правильно воспринимал это <...> Как он там это назвал? Детским лепетом? <...> Ты же понимаешь, что эту информацию выдаёт президент. И прежде чем её выдать, я тысячу раз подумал. А потом думаю, ну вы же сволочи, ну что ж вы <...> Ну ладно, на Россию. Но он мой друг <...> Путин<...> Он подставил своё плечо, — приводит его слова РИА Новости.

Глава государства отметил, что не может опубликовать оригинал записи, поскольку он находится в распоряжении ФСБ РФ.

3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что ситуация с Навальным организована, чтобы отвратить Россию от вмешательства в дела Белоруссии.

9 сентября Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном, писал NEWS.ru. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества. Президент Белоруссии добавил, что передал все материалы по перехваченной беседе главе ФСБ РФ Александру Бортникову.