Лукашенко назвал Путина соседом и хорошим другом

https://static.news.ru/photo/b5f85b1a-e92e-11ea-8e0e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя упускать ситуацию в стране, так как иначе она может превратиться в театр боевых действий.

При этом он отметил, что аналогичной позиции придерживается его «хороший друг» глава РФ Владимир Путин.

Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с Президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем, — сказал он во время встречи с представителями трудового коллектива ООО «Савушкин-Орша».

Белорусский лидер добавил, что на Западе Белоруссию планируют использовать трамплин для нападения на Россию, передаёт БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что на Западе сдержанно и несколько настороженно восприняли интервью Путина, который в телеэфире рассказал о своём видении политического кризиса в соседней Белоруссии. Политики и СМИ обратили внимание на то, что Москва воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако открыто декларирует готовность сделать это.

Масштабные акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Поводом для них послужили итогов голосования на президентских выборах, согласно которым в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.