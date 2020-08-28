Лукашенко назвал Путина соседом и хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя упускать ситуацию в стране, так как иначе она может превратиться в театр боевых действий.
При этом он отметил, что аналогичной позиции придерживается его «хороший друг» глава РФ Владимир Путин.
Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с Президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем, — сказал он во время встречи с представителями трудового коллектива ООО «Савушкин-Орша».
Белорусский лидер добавил, что на Западе Белоруссию планируют использовать трамплин для нападения на Россию,
Ранее NEWS.ru писал, что на Западе сдержанно и несколько настороженно восприняли интервью Путина, который в телеэфире рассказал о своём видении политического кризиса в соседней Белоруссии. Политики и СМИ обратили внимание на то, что Москва воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако открыто декларирует готовность сделать это.
Масштабные акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Поводом для них послужили итогов голосования на президентских выборах, согласно которым в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.
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