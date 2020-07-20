ЛДПР продолжит добиваться снятия обвинений с Фургала

https://static.news.ru/photo/a14e8296-ca8b-11ea-bd3b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия продолжит добиваться снятия всех обвинений с арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик, — передаёт пресс-служба ЛДПР слова Жириновского.

Он также выразил надежду на то, что назначенный врио губернатора Хабаровского края оправдает возложенную на него ответственность и сохранит «всё хорошее, что было при Фургале».

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.