ЛДПР подаст иски в Генпрокуратуру из-за фейков о смерти Жириновского

Представители ЛДПР подадут иски в Генеральную прокуратуру против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии Владимира Жириновского, сообщает Lenta.ru. Однопартийцы опровергли смерть политика и назвали подобные слухи грязной провокацией.

ЛДПР подаст в Генпрокуратуру иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский последние сутки находился в коме и умер 25 марта в 10:45 утра. Эту информацию подтвердил член ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, позднее удаливший сообщение из своего Telegram-канала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале, что информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности. Он отметил, что состояние политика остаётся тяжёлым. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему сегодня сделали компьютерную томографию лёгких.