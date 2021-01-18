Лавров заявил о попытках США «похоронить» влияние православия в мире

https://static.news.ru/photo/7645e128-599e-11eb-a02b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Действия патриарха Константинопольского Варфоломея, которые координируются из Вашингтона, нацелены на то, чтобы похоронить влияние православия в мире. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году.

Его (патриарха Варфоломея. — NEWS.ru) миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами — а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом свободы религии и вероисповедания, — это похоронить влияние православия в современном мире, — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что «ящик Пандоры», открытый патриархом Константинопольским, привёл к серьёзным последствиям, таким как раскол Кипрской православной церкви, и «брожениям» в других православных церквях. Он также добавил, что в православии не предусмотрено главенство одного духовного лица, как в католичестве, и вселенский патриарх является лишь «первым среди равных».

Лавров напомнил, что действия патриарха Варфоломея привели к расколу на Украине. При этом, по словам главы МИД, патриарх обманул образованную Православную церковь Украины, впоследствии ограничив обещанные ей права.

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден направил патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо в ответ на поздравление с победой на выборах президента США. В послании, помимо слов благодарности, говорится о надежде на «лидерство» главы Константинопольской церкви.