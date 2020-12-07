Лавров заявил о готовности РФ поддерживать любые контакты Баку с Ереваном

https://static.news.ru/photo/11698334-3894-11eb-9a95-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Россия приветствует любые шаги по нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией на фоне установленного в Нагорном Карабахе перемирия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Будем приветствовать любые шаги, которые в этом направлении стороны будут готовы предпринять, будем их к тому поощрять. Когда это может произойти... Вы упомянули перспективы прямых контактов между Баку и Ереваном, в том числе на высшем уровне. Решать, конечно же, нашим азербайджанским и армянским коллегам, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Как сообщал ранее NEWS.ru, Лавров заявлял, что на сегодняшний день конфликт в Нагорном Карабахе пока только выходит из горячей фазы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.