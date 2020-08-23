Лавров заявил, что белорусская оппозиция жаждет крови

https://static.news.ru/photo/f085862a-e55c-11ea-bff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что белорусские оппозиционеры, покинувшие страну, хотят не мирных протестов, а жаждет крови.

Об этом он сказал, выступая на форуме «Территория смыслов». По его словам, представители оппозиции Белоруссии, сейчас находящиеся в Европе, идут на преступление и провоцируют столкновения демонстрантов с силовиками, передаёт РИА Новости.

Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, — заявил министр.

По его словам, Россия считает такой подход преступным. Глава МИД РФ также не исключил, что на бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую оказывается давление со стороны Запада, заставляя делать жёсткие политические заявления.

Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз и США пытаются «оторвать» страны бывшего СССР от России. Это делается с помощью программы «Восточное партнёрство», проводимых американцами мероприятий, а также с помощью продвижения якобы имперских намерений России, уверен он.