Лавров выразил надежду на реализацию намеченных целей в 2020 году

https://static.news.ru/photo/fbfa330e-8a2e-11ea-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на реализацию намеченных на 2020 год целей российской дипломатии. По его словам, пандемия коронавируса не помешает планам.

Мы очень надеемся, что эти меры будут определять сроки, позволяющие успешно осуществить основную часть задуманного на этот год по линии российской дипломатии, — заявил он.

Помимо этого, Лавров напомнил о поручении президента России Владимира Путина. Последний поставил задачу перед правительством к 5 мая представить предложения по выходу из самоизоляции. Поэтапное снятие ограничений начнётся 12 мая.

Как писал NEWS.ru, Путин обсудил проблемы в борьбе с коронавирусом в российских регионах с членами Совета безопасности (СБ) РФ.