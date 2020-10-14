Лавров: установлено всё, что происходило с Навальным на территории РФ

https://static.news.ru/photo/df7b27de-0e1c-11eb-a2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что всё, что происходило с Алексеем Навальным на территории России, установлено. Однако картина всё равно не полная из-за отъезда «ряда фигурантов» за рубеж.

Факты, которые касаются пребывания Навального на российской территории: и в российском самолёте, и в омской больнице, они хорошо известны, они все нами установлены в той части, в которой мы можем это сделать, потому что ряд фигурантов всей этой истории уехали на Запад, в Великобританию, в Германию, нам их местонахождение неизвестно, — заявил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что Москва просит обеспечить доступ к этим людям, однако не находит конструктивного ответа на эти обращения. Ранее сообщалось, что после произошедшего с Навальным из РФ улетела его соратница Мария Певчих, которая проживает в Великобритании. Она говорила, что вывезла бутылки с водой из номера оппозиционера, на которых позже нашли вторичные следы яда.

Отсутствие фактов, которые необходимо установить — эти факты находятся на стороне Запада, они их не предоставляют, — добавил Лавров.

Он выразил надежду на то, что эти факты будут предоставлены, не только узкому кругу европейских стран, но и стране, которую голословно обвиняют в случившемся.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Ранее NEWS.ru писал, что в СМИ появились уточнённые данные по списку санкций, который Евросоюз согласовал в связи с делом Алексея Навального.