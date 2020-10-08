Полиция хочет опросить сопровождавшую Навального в поездках Марию Певчих

https://static.news.ru/photo/6c395396-0961-11eb-983b-fa163e074e61_660.jpg Мария Певчих Фото: alburov/instagram.com

В Министерстве внутренних дел РФ считают, что к спутникам Алексея Навального, бывшим вместе с оппозиционером в Томске, остаётся много вопросов.

Как передаёт ТАСС, полиция намерена опросить Марию Певчих в рамках проверки информации о возможном отравлении Навального. При этом в МВД отмечают, что девушка не работает в Фонде борьбы с коррупцией.

По информации МВД, при досмотре Певчих, улетавшей из Новосибирска в Германию, бутылки с водой при ней не было.

Ранее NEWS.ru приводил мнения нескольких врачей, заявивших, что причиной случившегося с оппозиционером не могло быть алкогольное отравление.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.