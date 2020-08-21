Лавров: США открыто агитируют Европу не сотрудничать с РФ

https://static.news.ru/photo/f80cd0a4-e4a0-11ea-a5e4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты открыто призывают ЕС не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Американцы, в принципе, не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. Вы упомянули госсекретаря США Майка Помпео, с которым я регулярно общаюсь, последний раз телефонный разговор был 16 августа. Он как раз возвращался из Европы, где среди прочего активно агитировал против того, чтобы европейские страны, включая те страны, которые он посещал, развивали торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией, — отметил глава МИД РФ в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Помпео настаивал на том, чтобы все планы по развитию ядерной энергетики Чехии ориентировались на США. Вашингтон уже давно отбросил все дипломатические тонкости и полунамёки, считает политик.

Как писал NEWS.ru, участие России в стратегической инфраструктуре Чехии может угрожать её независимости. Такое мнение высказал глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе своего визита в Прагу и переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем.

Начало строительства энергоблока запланировано на 2029 год. Завершение работ — на 2036-й. Тендер оценили в 140–160 млрд крон ($5,9–6,4 млрд). Объект должен заменить на АЭС «Дукованы» один из четырёх эксплуатируемых, сооружённых в 1985–1987 годах. Оставшиеся реакторы продолжат вырабатывать энергию до 2045–2047 года.

Во время беседы с журналистами Бабиш добавил, что обещал Вашингтону устранить китайскую компанию Huawei от реализации планов разработки для Чехии сети мобильной связи пятого поколения (5G).