Лавров: Россия и Китай будут двигаться к справедливому миропорядку

Россия и Китай будут вместе двигаться к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьёзного этапа в истории международных отношений», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И, передаёт ТАСС. Лавров также отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы отношения с Пекином развивались устойчиво и последовательно.

Мы переживаем очень серьёзный этап в истории международных отношений. Я убеждён, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку, — сказал он.

На встрече с китайским коллегой Лавров также отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем, о которых договорились президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, развивались устойчиво и последовательно. Он подчеркнул, что сегодня стороны будут рассматривать конкретные шаги, которые позволят воплотить в жизнь эти договорённости.

Накануне глава МИД РФ прибыл в китайский город Тунси на встречу глав МИД стран — соседей Афганистана. На встрече с Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что с начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьёзных изменений международной обстановки, сохранив правильное направление и устойчивую тенденцию развития.