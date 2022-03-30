Глава МИД КНР: отношения Москвы и Пекина выдержали испытания

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И (справа налево)

Отношения России и Китая демонстрируют твердую тенденцию развития, несмотря на испытания меняющейся мировой обстановки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передаёт РИА Новости. Накануне глава МИД РФ прибыл в китайский город Тунси на встречу глав МИД стран — соседей Афганистана.

С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьёзных изменений международной обстановки, сохранили правильное направление и устойчивую тенденцию развития, — заявил Ван И.

Обе стороны выразили желание продолжать развитие и продвигать сотрудничество в разных областях. Представитель внешнеполитического ведомства КНР подчеркнул, что Пекин ценит отношения с Москвой, а Лаврова он назвал «старым другом».

28 марта в интервью сербским СМИ Сергей Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю их существования.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты с Россией, несмотря на усиливающееся давление со стороны США. Он добавил, что ситуация на Украине не повлияет на сотрудничество Москвы и Пекина, и подчеркнул, что китайское руководство будет «решительно защищать свои законные права и интересы» от нападок США и одновременно способствовать мирному разрешению украинского кризиса.