Лавров попросил власти Украины «перестать морочить всем голову»

https://static.news.ru/photo/9b30a5c8-e34b-11ea-9793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киеву пора перестать придумывать отговорки и перейти к выполнению Минских соглашений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Конституционное закрепление особого статуса Донбасса Лавров назвал ключом к урегулированию кризиса на Украине и напомнил, что в 2019 году все участники «нормандского» саммита во Франции поддержали договорённость о необходимости согласования между Киевом и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Нашим украинским партнёрам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств. Для решения конфликта нужно также перестать подливать масло в огонь, чем продолжают заниматься США, в том числе снабжая Киев оружием. Невольно возникает вопрос: а действительно ли в Вашингтоне хотят установления мира на Украине, о чём их представители не перестают заявлять с высоких международных трибун, — подчеркнул министр в интервью газете «Труд».

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти не хотят решать вопрос по Донбассу, поэтому они усердно «не понимают» Минских соглашений. Захарова напомнила, что Россия свою часть обязанностей выполнила и готова идти дальше.