Лавров: пандемия COVID-19 создала запрос на укрепление биобезопасности

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Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) способствовала появлению запроса на углубление международного сотрудничества в сфере биологической безопасности между государствами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вспышка недуга обнажила уязвимость всего мира.

Сформирован общественный запрос на усиление международной координации и взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере <...> Он нашёл отражение в ряде документов ООН, включая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, — рассказал дипломат в беседе с порталом «Казинформ».

Он добавил, что подобную работу начали во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда страны — члены ВОЗ одобрили резолюцию о проведении независимой оценки мер реагирования на пандемию COVID-19.

Комментируя сотрудничество РФ и США, министр заявил, что Кремль имеет право рассчитывать на уважение новой администрацией Белого дома легитимных интересов других игроков на мировой арене. Он подчеркнул, что обсуждать итоги выборов главы США и последствия голосования для международной повестки преждевременно. Дипломат отметил, что Москва внимательно следит за обстановкой в Северной Америке и готова к любому сценарию развития событий. По словам Лаврова, политический курс Вашингтона, скорее всего, будет соответствовать взглядам экс-президента США Барака Обамы, судя по высказываниям демократа Джо Байдена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Министры озвучили реализацию договорённостей, закреплённых в заявлении по Карабаху от 9 ноября, и обсудили предстоящий визит представителя Еревана в Москву, который состоится 7 декабря.