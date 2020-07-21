Лавров обсудил обострение на границе с послами Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/4f947c94-cb58-11ea-a467-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и послы Азербайджана и Армении Полад Бюльбюль-оглы и Вардан Тоганян обсудили обострение на азербайджано-армянской границе.

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективы нагорнокарабахского урегулирования под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 12 азербайджанских военнослужащих.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как ранее писал NEWS.ru, посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси предложил провести комплексную оценку состояния безопасности Армянской АЭС.