Лавров обсудил обострение на границе с послами Азербайджана и Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров и послы Азербайджана и Армении Полад Бюльбюль-оглы и Вардан Тоганян обсудили обострение на азербайджано-армянской границе.
В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, на встрече обсуждались перспективы нагорнокарабахского урегулирования под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 12 азербайджанских военнослужащих.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Как ранее писал NEWS.ru, посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси предложил провести комплексную оценку состояния безопасности Армянской АЭС.
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