Лавров: некоторые страны используют COVID, чтобы «душить» неугодные режимы

https://static.news.ru/photo/8250bb20-c28e-11ea-b410-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны используют кризис из-за пандемии коронавируса, чтобы «душить» неугодные им режимы.

По его словам, на проблемы с COVID-19, киберпреступностью, многочисленные конфликты в разных регионах мира накладывается линия администрации президента США Дональда Трампа на подрыв всех договорно-правовых механизмов.

Россия, подчеркнул Лавров, по-прежнему убеждена, что всех решений можно достичь только коллективной работой на основе принципов устава ООН.

К сожалению, не все в условиях пандемии готовы действовать сообща, готовы к коллективным шагам и подходам, — сказал глава внешнеполитического ведомства на онлайн-сессии «Примаковских чтений».

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон будто готовится к конфликту с любой страной, отстаивающей свои интересы. В качестве примера он привёл диалог с Россией, где Штаты заменяют понятие «стратегическая стабильность» термином «стратегическое соперничество», писал NEWS.ru.