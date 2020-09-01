Лавров назвал неправдой, что Россия не расследует ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/a72c263c-ec2d-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Обвинения западных стран в отсутствии в России расследования ситуации с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это всё произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, — цитирует ТАСС Лаврова.

Как писал NEWS.ru, доследственная проверка, которую российские правоохранительные органы проводят в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, может продлиться до 20 сентября. Это время может потребоваться для проведения необходимых исследований и экспертиз. Проверка проводится транспортной полицией по Сибирскому федеральному округу. К настоящему времени осмотрены номер в гостинице Томска, где проживал Навальный, и участки местности по маршруту его передвижений. Полицейские проанализировали данные систем видеонаблюдения, изъяли свыше сотни предметов, которые могут служить доказательствами. Кроме того, проводится более 20 различных экспертиз.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Соратники оппозиционера заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги из клиники Charité, куда позднее был доставлен Навальный, считают, что тот всё-таки был отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы, хотя конкретный яд пока определить не смогли. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.